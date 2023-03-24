В Доме офицеров презентуют сборник «Самарский край в стихах и прозе»

Писатели представят сборник Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарские писатели представят свой новый сборник, который поможет познакомиться с родным краем. Книгу «Самарский край в стихах и прозе» представят 27 марта 2023 года в 11:00.

По информации пресс-службы правительства Самарской области, мероприятие состоится в Доме офицеров Самарского гарнизона им К.Е. Ворошилова. Проект стартовал еще в 2020 году, его реализуют региональная общественная организация «Труженики тыла и ветераны труда» совместно с Центром социализации молодежи при поддержке минкульта и министерства образования.

За время реализации проекта выпущено: Цикл короткометражных документальных фильмов, проведен областной конкурс чтецов, а также подготовлен сборник произведений писателей региона.

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