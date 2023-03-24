В Самаре ушел из жизни легендарный профессор Владимир Мельников

Изобретения профессора представлены в сотнях аптек по всей России. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 22 марта 2023 года на 76 году жизни скончался доктор медицинских наук, врач акушер-гинеколог высшей категории Владимир Мельников.

— На сегодняшний день его изобретения апробированы в десятках медицинских учреждений, представлены в сотнях аптек по всей России и помогают тысячам людей сохранять и поддерживать свое здоровье, — сообщили в минздраве региона.

Профессор опубликовал более 200 научных трудов, 4 учебных издания, получил 6 патентов на изобретение. Основными направлениями научной деятельности Владимира Мельникова были тактика ведения беременных с гестозами, изучение влияния дефицита железа у женщин с бесплодием на оплодотворение, репродуктивное здоровьем молодежи и женщин позднего репродуктивного возраста.

Владимир Мельников создал собственную научную школу молодых ученых и внедрил в медицинскую практику ряд инновационных медицинских изделий. Прощание с легендарным врачом пройдет 24 марта с 11:00 до 12:00 в Самаре, на ул. Борской, 108, зале №3.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Владимира Мельникова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.