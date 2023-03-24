В Самарской области усилят контроль на дорогах с 24 по 26 марта 2023 года

Водителям стоит быть внимательнее на дорогах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области пройдут масштабные рейды. Сотрудники госавтоинспекции выходят на усиленный режим несения службы.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, направленные рейды пройдут с 24 по 26 марта 2023 года. Особое внимание планируют уделить водителям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. В ходе рейдов задействуют максимальное количество сотрудников ГИБДД, в том число руководство.

Инспекторы напоминают, что за первое задержание пьяным водителям грозит штраф и временное лишение прав. При повторном задержании автолюбители могут понести уголовную ответственность.

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