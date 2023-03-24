Заболеваемость и смертность от туберкулеза снизились в Самарской области

Всего 24 ребенка в 2022 году в регионе заболели туберкулезом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По итогам 2022 года снизились все ключевые эпидемиологические показатели работы противотуберкулезной службы Самарской области. Так заболеваемость уменьшилась на 3,2%, смертность населения от туберкулеза – на 21,2%.

— Внедряются новые методы лабораторной диагностики, применяются телемедицинские консультации. Это большой совместный труд медицинских работников. Но и жители должны регулярно проходить флюорографическое обследование и проводить иммунологические пробы детям, — отметили в минздраве Самарской области.

Врачи напоминают, что фактором риска туберкулеза является ВИЧ-инфекция. Риск заболевания составляет около 50%. Среди детского населения случаи заболевания стали единичными. Всего 24 ребенка в 2022 году в регионе заболели туберкулезом.

Отмечается, что до 20-25% взрослых пациентов с туберкулезом нуждаются в хирургических методах лечения. Благодаря этому за последние годы распространенность хронического течения туберкулеза удалось снизить в 2,6 раза. Важным этапом в лечении пациентов с туберкулезом является санаторно-курортное лечение. В регионе работают два противотуберкулезных санатория «Лесное» и «Рачейка».

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