Россияне стали чаще сдавать анализы на витамины

Мы стали подходить к покупке витаминов более осознанно. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

Спрос на анализы на витамины и микроэлементы в первые три недели марта 2023 года вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом свидетельствуют данные исследования Лабораторной службы Хеликс. Количество заказов увеличилось на 43%, средний чек – на 6%, объем трат по этим видам тестов вырос на 52%. Самым популярным среди анализов на витамины остается тест на витамин D, на микроэлементы – анализ на сывороточное железо.

- Последние два года мы отмечаем рост спроса на превентивную диагностику, клиенты стали внимательнее относиться к своему здоровью и сдавать анализы с профилактическими целями. Исследования на витамины и микроэлементы чаще всего используют как тесты превентивного направления – они позволяют провести комплексную оценку состояния здоровья человека, – комментирует Дарья Горякина, заместитель генерального директора лабораторной службы Хеликс.

В феврале количество анализов на эти группы было на 20% выше, чем в марте. Дефицит микронутриентов острее всего проявляется в конце зимы, и при повышенной утомляемости врачи часто рекомендуют пройти комплексное лабораторное обследование, включающее в том числе анализы на витамины.

По оценкам сервиса Продажи.РФ (Первый ОФД, входит в Группу ВТБ), покупать витамины россияне стали реже, чем год назад. За три недели марта в аптеках, обслуживаемых Первым ОФД, продажи витаминных препаратов упали на 14% по сравнению с прошлым годом.

- Снижение спроса на покупку витаминов в аптеках на фоне растущего объема лабораторных исследований на них говорят о более грамотном подходе населения к своему здоровью. Прежде чем покупать лекарства и витамины, люди все чаще оценивают их объективную необходимость с помощью лабораторных исследований. Такой подход позволяет вместе с врачами более качественно подбирать соответствующий комплекс препаратов и приобретать только те нутриенты, которые действительно нужны, не тратясь на ненужные лекарства, – отмечает руководитель направления аналитических исследований Первого ОФД Татьяна Гребенкина.