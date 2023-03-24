В небе над Самарской областью заметили полярное сияние в марте 2023 года

Красочный пейзаж удалось зафиксировать на камеру. Фото: Евгений Баранский

Прошедшей ночью, 23 марта 2023 года, жители Самарской области наблюдали необычное для наших краев явление. В небе над регионом появилось полярное сияние. Необычную картину заметил местный астроном Евгений Баранский. Он поделился красочными кадрами в социальных сетях.

– Прошлой ночью я осуществил свою давнюю, но большую мечту. Мне удалось поймать полярное сияние южнее Самары, да еще и в красном свете! Даже засветка на северной части небосклона не помешала поймать полярное сияние за хвост, – рассказал Евгений Баранский.

По словам астронома, красивые кадры получились благодаря череде случайностей. Небо было ясным, а сам самарец находился в поездке, когда ему на телефон пришло уведомление. Приложение сообщало о геомагнитной буре G3 (Kp=7). Евгений не упустил момент и успел сделать невероятно красивые фото.

Отметим, что 24 марта 2023 года жители нескольких городов сообщили о полярном сиянии. Так, явление наблюдали на севере Иркутской области и под Челябинском.

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