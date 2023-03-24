Сервис «Мобильный ID» теперь доступен «У Палыча»

Быстрее регистрация - удобнее покупка. Фото: МегаФон.

Федеральная гастрономическая сеть «У Палыча» внедрила Мобильный ID МегаФона для быстрой авторизации в интернет-магазине. Теперь клиентам не надо запоминать логин и пароль, для верификации достаточно ввести номер телефона и подтвердить действие в push-уведомлении.

Мобильный ID помогает мгновенно попасть в личный кабинет на сайте гастрономической сети и заказать доставку продукции и готовых блюд, а также авторизоваться в программе лояльности при оплате в торговых точках. Регистрация через систему мобильной идентификации происходит за 5 секунд — в среднем в 10 раз быстрее, чем с вводом логина и пароля.

- Более 30 лет мы работаем не только над расширением ассортимента и улучшением качества продукции, но и повышением уровня обслуживания. Чтобы наши клиенты могли заказать еду быстро, легко и безопасно, мы внедряем инновационные решения, — рассказал директор интернет-магазина «У Палыча» Максим Кузнецов.

При применении мобильного ID личные данные покупателей надежно защищены. Передача информации осуществляется с согласия клиента в закодированном формате, расшифровать который можно только индивидуальным ключом SIM-карты. Услуга исключает мошеннические операции и гарантирует пользователю конфиденциальность.

- Мобильный ID — пример того, как технологии улучшают пользовательский опыт и расширяют возможности бизнеса. Организации, использующие аутентификацию по push-уведомлениям на своих интернет-площадках, делают сервисы доступнее, кратно повышают конверсию продаж, получая экономию бюджета в 2-3 раза по сравнению с верификацией по СМС, — рассказала руководитель по развитию корпоративного бизнеса МегаФона в Самарской области Марина Бахарева.

Чаще всего мобильный ID применяют для регистрации в интернет магазинах, банках, системах бронирования и других онлайн площадках, а также для подключения к Wi Fi.