Алексей Дегтев поздравил студентов и педагогов СГИК с Днем работника культуры

Спикер гордумы посетил вуз и созданный для учащихся центр "Звучи" / Фото: Единая Россия

Председатель думы Самары, координатор партпроекта «Культура малой родины» в регионе Алексей Дегтев посетил институт культуры (СГИК). Он поздравил студентов и педагогов с наступающим праздником — Днем работника культуры.

Депутат партии «Единая Россия» пожелал учащимся вуза вдохновения, неисчерпаемой энергии и новых творческих побед. Наиболее отличившимся он вручил награды и благодарственные письма.

— Поговорили о многом, поговорили о важном. Отрадно, что молодежь неравнодушна к проблемам нашего города и страны в целом, — поделился Алексей Дегтев.

Отметим, за последнее время в Самарском институте культуры была создана новая музыкальная студия. Ее оснастили современной техникой. Кроме того, для учащихся организовали центр прототипирования современной музыки, звукового дизайна и создания клипов «Звучи». Теперь молодые таланты могут создавать собственные музыкальные ролики и имеют возможность качественной звукозаписи.

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