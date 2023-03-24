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НовостиПроисшествия24 марта 2023 17:09

В Тольятти доцента университета заподозрили в получении взяток от студентов

Предполагается, что преподавательница брала деньги за экзамены и зачеты
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Сейчас в ситуации разбираются следователи

Сейчас в ситуации разбираются следователи

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доцент Тольяттинского государственного университета оказалась в центре коррупционного скандала. Сотрудницу вуза заподозрили в получении взятки. Информацию сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Следствие полагает, что преподавательница получала взятки от студентов в период с декабря 2020 по декабрь 2022 года. Деньги переводились на банковский счет через посредника. За оплату доцент представляла зачеты, экзамены и закрывала долги по учебе без фактической проверки знаний.

Сейчас в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Расследование продолжается.

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