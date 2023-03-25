Самарский судостроительный завод «Нефтефлот» готовит суда к навигации

В скором времени суда будут спущены на воду. Фото: ЗАО "Нефтефлот"

Самарский судостроительный и судоремонтный завод ЗАО «Нефтефлот» в конце марта 2023 года сообщил о завершении межнавигационных ремонтов судов. В настоящее время к спуску на воду практически готовы пять судов.

- В настоящий момент на слипе стоят 5 судов: буксир-толкач «Урал-28», танкеры «Волгонефть-160», «Волгонефть-103», «Волгонефть-261» и сухогрузный теплоход «Игарка». Первым планируется к спуску «Урал-28», - сообщили представители судостроительного предприятия.

По словам судостроителей, работы по подготовке к навигации буксира-толкача подходят к завершающему этапу. Следующий на очереди – танкер «Волгонефть-160». в ближайшие дни суда будут спущены на воду.