Самарцы стали свидетелями уникального сближения Луны и Венеры на вечернем небосводе 24 марта 2023 года

Венера вплотную приблизилась к Луне Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Жители Самары вечером 24 марта 2023 года стали свидетелями уникального астрономического явления – сближение Луны и Венеры. Читатели «Комсомольской правды» поделились с нами фотографиями вечернего небосвода.

О том, что это именно сближение спутника и планеты, стало известно из открытых источников. Астрономы подтверждают, что увидеть своими глазами такое явление можно будет 24 марта, сразу после захода Солнца.

- Луна будет видна в виде красивого тонкого серпа, а у Венеры будет освещено около 80% диска планеты, - отмечают астрономы.

Специалисты рассказали, что совсем скоро, 28 марта, на небе можно будет наблюдать еще одно красивое сближение. В этот день к Луне на максимальное расстояние подойдет Марс. Однако, чтобы в полной мере насладиться уникальным видом, жителям Самарской области потребуется телескоп или мощный бинокль с увеличением от 20-30 крат.