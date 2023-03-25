В Самару приехал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия Паван Капур 24 марта 2023 года

В Самару прибыл Посол Индии с супругой

В Самарскую область с рабочим визитом прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Российской Федерации Паван Капур с супругой. В Самаре Посла встретил первый вице-губернатор – председатель Правительства региона Виктор Кудряшов. Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества региона с Индией.

Одним из перспектив, которые наметили чиновники, стал экспорт авиационного оборудования. Флагманом потенциального сотрудничества со стороны Самарской области может выступать АО РКЦ «Прогресс». Российское предприятие уже успешно сотрудничает с Индией, поставляя в эксплуатацию ракеты-носители среднего класса. Самарское предприятие предложило Послу Индии поставлять и запускать на околоземную орбиту спутники, которые решал задачи многих отраслей народного хозяйства страны. Кроме того, представители АО РКЦ «Прогресс» предлагают организовать и обслуживать наземные комплексы управления, обработки и хранения полученных данных со спутников и обучать персонал. Кроме того, ряд самарских предприятий малой авиации проявляет готовность поставлять и обслуживать легкомоторные самолеты и беспилотные летательные аппараты для нужд предприятий и государственных органов Индии.

Помимо ракетостроительной отрасли Виктор Кудряшов и Паван Капур обсудили экспорт в Индию самарского агропромышленного оборудования, внедрение концепции всероссийского проекта «Высшее образование – лидер международного сотрудничества новой формации», подразумевающее открытие профильных кафедр наших университетов в вузах Индии, участие индийских компаний и научных организаций в разработке проектов в рамках НОЦ мирового уровня «Инженерия Будущего» и многое другое.

В рамках рабочего визита Посол Индии и его супруга встретятся с индийскими студентами, которые сейчас учатся в самарских вузах, посетят различные культурные и научные мероприятия, а также лично обсудят перспективы сотрудничества с самарским Деловым сообществом.