Глава Самары Елена Лапушкина поздравила работников культуры с праздником 25 марта 2023 года

Елена Лапушкина поздравила деятелей культуры с профессиональным праздником

25 марта 2023 года в России отмечается День работников культуры. Глава Самары Елена Лапушкина поздравила работников культуры, деятелей искусства и ветеранов отрасли с профессиональным праздником.

- Друзья! Ваш вклад в культурное развитие Самары и сохранение уникального духовного наследия России заслуживает самого искреннего признания. Желаю вам вдохновения и неиссякаемого творческого потенциала! Интересных проектов и разнообразных новых идей! Крепкого здоровья, счастья и благополучия! – обратилась к самарцам мэр города.

В Самаре в настояще врея действуют 47 учреждений культуры, где работают более 2400 человек. Работники отрасли являются гордостью нашего города, ведь именно в их руках – развитие и становление подрастающего поколения, а также раскрытие молодых самарских талантов.