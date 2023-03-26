Температура воздуха в Поволжье продолжает бить рекорды в марте 2023 года

Погода в Самаре радует необычайным теплом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Поволжье в марте 2023 года продолжает бить рекорды. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температурный максимум в один из дней завершающейся недели был побит в трех городах ПФО — Самаре, Саранске и Ульяновске.

Приволжское УГМС ежедневно публикует сводки об экстремально высоких температурах воздуха, фиксирующихся на каждую дату на различных метеостанциях Самарской области.

Так, 25 марта 2023 года в Сызрани столбики термометров поднялись до отметки в 16,1 градуса. Прежний рекорд для этого города на эту дату составлял 13,5 градуса в 2014 году.

В Самаре в этот день было 13,2 градуса, в Тольятти — 14,8 (побиты рекорды 2008 года). А в Серноводске сразу на 4,4 градуса превышен максимальный показатель, державшийся 84 года — 12,8 градуса против 8,4 в 1939 году.