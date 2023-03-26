Самарские фтизиатры рассказали о связи туберкулеза и ВИЧ-инфекции

Больше половины болеющих туберкулезом - ВИЧ-инфицированные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области наблюдается улучшение ситуации с туберкулезом. Снижаются цифры и по заболеваемости, и по смертности. За последние 10 лет число заболевших туберкулезом в регионе снизилось в 2,3 раза, а умерших от этой болезни - в 5,4 раза.

Единичны и случаи заболеваемости этим недугом у детей. За весь 2022 год отмечено всего 24 случая выявления детского туберкулеза, в то время как в начале 2010-х годов число несовершеннолетних на учете в тубдиспансерах достигало 100 и более человек ежегодно.

- При этом следует помнить, что Самарская область относится к регионам с высоким уровнем распространения ВИЧ-инфекции. Сниженный иммунитет - один из самых опасных факторов риска по заболеваемости туберкулезом. Более 50% наших пациентов имеют положительный ВИЧ-статус, - рассказал главный врач Тольяттинского противотуберкулезного диспансера Игорь Цыганков.