В Самарской области спасатели помогли зажатому в кабине после ДТП водителю грузовика

Мужчину передали врачам скорой медицинской помощи. Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

В воскресенье, 26 марта, на 964 километре трассы М-5 в Самарской области произошло ДТП. Зажатому в кабине водителю грузовика потребовалась помощь спасателей.

— Грузовой автомобиль не вписался в поворот, столкнулся с отбойником и перевернулся. Водитель оказался зажат в кабине, — рассказали в поисково-спасательной службе Самарской области.

На место происшествия были отправлены спасатели Тольятти. Для оказания помощи мужчине они прибыли в 04:03. При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента, специалисты провели работы по деблокированию пострадавшего.

Водитель грузового автомобиля был полностью освобожден в 05:20. Мужчину передали врачам скорой медицинской помощи для последующей госпитализации.

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