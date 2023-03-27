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НовостиОбщество27 марта 2023 4:09

Синоптики рассказали о погоде в Самарской области в начале новой рабочей недели с 27 марта 2023 года

В регионе ожидаются дожди
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Температура воздуха при этом будет высокой

Температура воздуха при этом будет высокой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какая погода ждет жителей Самарской области в начале новой рабочей недели. Прогноз предоставили специалисты Приволжского УГМС.

– В полуденные часы в начале рабочей недели ожидаются дожди. Погода будет теплой, с большим суточным ходом температуры воздуха, – отмечают специалисты.

В понедельник, 27 марта 2023 года, в Самарской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до +12, +17 градусов, а порывы юго-восточного ветра составят 8-13 метров в секунду.

Характер погоды во многом сохранится 28 и 29 марта 2023 года. Однако есть небольшие изменения. Так, в ночь на среду столбик термометра опустится до -1 градуса. В остальные ночи температура будет плюсовой.

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