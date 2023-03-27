Грузовая переправа заработала между Самарой и Рождествено с 27 марта 2023 года

После окончания зимы по Волге вновь начали курсировать паром и теплоходы "Ом" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В понедельник, 27 марта 2023 года, на Волге в Самаре заработала грузовая переправа. Паром вновь начал ходить от Октябрьского спуска до села Рождествено. Информация об этом размещена на сайте Самарского речного пассажирского предприятия.

Пока на грузовой переправе запланированы по два рейса в день. Отправление от Октябрьского спуска намечено на 8:00 и 15:00, а из села Рождествено — в 6:00 и 13:00.

Напомним, с 24 марта 2023 года, между Самарой и Рождествено запустили теплоходы «Ом». Они делают по семь рейсов в день. При движении из Самары в 9:00 и 15:00 предусмотрен заход на Проран.

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