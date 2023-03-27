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НовостиОбщество27 марта 2023 9:00

В Самарской области в ходе рейдов 300 водителей привлекли к ответственности за «тонировку»

В состоянии алкогольного опьянения за рулем ездили 77 водителей
Ирина СИНЕГУБОВА
Пешеходы нарушили ПДД около 188 раз.

Пешеходы нарушили ПДД около 188 раз.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ходе целенаправленных рейдов в Самарской области с 24 по 26 марта 2023 года полицейские выявили более 2200 различных правонарушений.

В состоянии алкогольного опьянения за рулем ездили 77 водителей, а без водительских удостоверений – 24 жителя региона. Более 266 автомобилистов не были пристегнуты ремнями безопасности. Нарушили правила перевозки детей 78 раз.

Также зафиксирован 101 случай, когда водители не предоставили преимущество в движении пешеходам, а пешеходы нарушили ПДД около 188 раз. За «тонировку» к ответственности привлекли 300 водителей.

В отношении одного человека, который не привел автомобиль в надлежащее состояние, составили административные материалы. Теперь ему грозит штраф до 4 тысяч рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы до 120 часов.

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