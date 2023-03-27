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НовостиОбщество27 марта 2023 9:20

Здание МФЦ на Московском шоссе выставили на продажу в Самаре

Постройку и участок под ней продают за 180 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Продавец отмечает, что здание находится в отличном состоянии

Продавец отмечает, что здание находится в отличном состоянии

Фото: Яндекс. Карты

В Самаре выставили на продажу здание МФЦ на Московском шоссе. Объект оценили в 180 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

Нового владельца ищут для здания площадью 2 113,7 кв. м и земельного участка в 6 950 кв. м. Продавец отмечает, что в постройке есть главные и запасные входы, большое количество окон, высокие потолки, все центральные коммуникации. Рядом расположена большая наземная парковка.

По словам продавца, здание находится в отличном состоянии. Объект универсальный, его можно использовать под различные цели. Также собственник отмечает, что заключен долгосрочный договор аренды с федеральным арендатором. Ежедневно фиксируется высокий трафик.

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