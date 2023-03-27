Зону отдыха и детскую площадку сделают в Шенталинском районе Самарской области

На территории уложат брусчатку и проведут озеленение. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2023 году в Шенталинском районе Самарской области благоустроят две общественные территории по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

Зону отдыха продолжат делать в Шентале на улице Советской. На территории уложат брусчатку и проведут озеленение. В настоящий момент уже завезены строительные материалы. Все работы по благоустройству планируют завершить уже до конца мая.

Помимо этого, на пересечении улиц Лесной и Пионерской в Шентале сделают новую детскую площадку. Напомним, ранее в Шенталинском районе обновили дворы многоэтажек, территорию возле Дома культуры. Также в районе появились сквер, зона отдыха, парковка около вокзала, детские игровые площадки, сцена на ярмарочной поляне и обелиск воинам, павшим в годы ВОВ.

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