Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 марта 2023 10:40

Движение транспорта ограничат из-за строительства магистрали «Центральная» в Самаре

Проезд закроют на время возведения путепровода
Анастасия ФИЛАТОВА
Временная схема движения будет действовать до ноября 2025 года

Временная схема движения будет действовать до ноября 2025 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Автомобилистов Самарской области ждет новое перекрытие. В субботу, 1 апреля 2023 года, ограничат движение транспорта на пересечении трассы «Самара — Бугуруслан» — Петра Дубрава и магистрали «Центральная». Причина — начало строительства путепровода.

— «Кирпич» установят и на магистрали «Центральная» перед пересечением с трассой. В связи с этим заезд в поселки Петра Дубрава и Стройкерамика со стороны обводной Самары будет возможен через дорогу Самара — Бугуруслан или через Кошелев Парк, — сообщили в министерстве транспорта и автодорог Самарской области.

Участок, где вскоре появятся "кирпичи" / Фото: vk.com/mintrans63

Участок, где вскоре появятся "кирпичи" / Фото: vk.com/mintrans63

По данным ведомства, временная схема движения будет действовать до ноября 2025 года. К этому сроку планируется завершить работы по первому этапу магистрали «Центральной». Речь идет об обустройстве участка от Ракитовского шоссе до обводной дороги Самары. Контракт заключен с компанией «СамараТрансСтрой».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал