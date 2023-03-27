Движение транспорта ограничат из-за строительства магистрали «Центральная» в Самаре

Временная схема движения будет действовать до ноября 2025 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Автомобилистов Самарской области ждет новое перекрытие. В субботу, 1 апреля 2023 года, ограничат движение транспорта на пересечении трассы «Самара — Бугуруслан» — Петра Дубрава и магистрали «Центральная». Причина — начало строительства путепровода.

— «Кирпич» установят и на магистрали «Центральная» перед пересечением с трассой. В связи с этим заезд в поселки Петра Дубрава и Стройкерамика со стороны обводной Самары будет возможен через дорогу Самара — Бугуруслан или через Кошелев Парк, — сообщили в министерстве транспорта и автодорог Самарской области.

Участок, где вскоре появятся "кирпичи" / Фото: vk.com/mintrans63

По данным ведомства, временная схема движения будет действовать до ноября 2025 года. К этому сроку планируется завершить работы по первому этапу магистрали «Центральной». Речь идет об обустройстве участка от Ракитовского шоссе до обводной дороги Самары. Контракт заключен с компанией «СамараТрансСтрой».

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