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НовостиОбщество27 марта 2023 11:21

На детскую кровать обвалился потолок на улице Луначарского в Самаре

К счастью, ребенок не пострадал
Алена ПРОВКИНА
Потолок обрушился на детскую кровать. Фото: "Честная Самара"

Потолок обрушился на детскую кровать. Фото: "Честная Самара"

В Самаре местные жители рассказали об обрушении потолка на улице Луначарского. Кадры опубликовали в социальных сетях.

Судя по фотографиям, часть потолка обрушилась на детскую кровать. К счастью, ребенок не пострадал. Жильцы дома отмечают, что обрушение произошло днем, когда в кровати никого не было. Также очевидцы подчеркнули, что дома находятся в аварийном состоянии. Двухэтажки довольно старые, ранее шла речь о расселении.

В комментариях пользователи отметили, что на улице Садовой также произошло обрушение. На жалобу отреагировала администрация Самарского района. Обращение передали в отдел ЖКХ.

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