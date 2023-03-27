Новое приемно-диагностическое отделение открылось на базе ЦРБ в Сергиевском районе

Работу отделения оценил глава областного минздрава Армен Бенян. Фото: vk.com/minzdrav_63

В Сергиевском районе в феврале 2023 года заработало новое приемно-диагностическое отделение. Оно открылось на базе ЦРБ. Информацию сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области.

В отделении оказывается как экстренная, так и плановая медицинская помощь. В круглосуточном режиме работают противошоковая палата и операционная для оказания помощи по экстренным и неотложным показаниям. Пациентов также принимают в амбулаторном подразделении, где проводятся скрининговые исследования в рамках диспансеризации.

Новый объект способен принимать до 120 человек в сутки. Здесь также могут пройти обследование пациенты, находящиеся на лечении в больнице. В в штате подразделения – дежурный врач, врач-терапевт, врач-педиатр, врач-анестезиолог-реаниматолог, 10 средних медицинских работников и 5 санитаров.

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