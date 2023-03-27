В ГИБДД назвали самый аварийный день в Самарской области на минувшей неделе

Полицейские призвали водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с 20 по 26 марта 2023 года произошло 40 ДТП. В результате происшествий пострадали 54 человека (в том числе семеро детей), еще двое погибли. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

- Самым аварийным днем недели стал вторник. Причинами трагических ДТП стали различные нарушения ПДД со стороны участников дорожного движения, - отметили в ГИБДД.

По данным полицейских, за минувшую неделю на дорогах Самарской области пострадали 16 пешеходов, четверо из которых дети. Региональная Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения быть внимательнее, не терять бдительности и всегда соблюдать ПДД.

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