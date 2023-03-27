В Самарской области обсудили проект реконструкции Загородного парка

В областном центре проведут реконструкцию Загородного парка. Фото: предоставлены «ТерНИИгражданпроект»

В Самарской области обсудили проект реновации места массового отдыха местных жителей - Загородного парка. В регионе провели открытый конкурсный отбор проектов по поручению губернатора.

Специалисты предложили более 80 концепций, которые легли в основу проекта будущего обновленного Загородного парка. В соответствии с пожеланиями местных жителей, в парке планируют сохранить природный характер, а также прежним останется зонирование на «шумные», развлекательные и тихие зоны. Помимо этого, проведут строительство дорожек, мощение, освещение и реконструкцию инженерных сетей. Неподалеку от входа обустроят аллею сухих фонтанов, далее установят детскую площадку и спортивную зону.

На участке расположат большую территорию для прогулок, где высадят дополнительные деревья и расширят дорожки. В проект вошло и возведение точек общественного питания, продажи сувениров, аттракционов, стационарных санузлов. Рядом с конным манежем разместят второй фонтан, а на склоне вновь установят подъемник-фуникулер.

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