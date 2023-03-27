В Самарской области в адрес администрации района направили иск из-за затопленных улиц и мостов

В регионе не устраняли последствия паводка Фото: Антон СЕНЬКО

На территории поселков Красный Яр, Большая Каменка, Мирный и в Красноярском районе Самарской области из-за паводка затопило несколько улиц, мостов и части жилого сектора.

По информации прокуратуры Самарской области, правоохранители провели проверку и установили, что органы местного самоуправления не предприняли должных мер по предупреждению ситуации. В адрес глав поселков направили представления, который сейчас на рассмотрении. Администрацию обязали принять меры, чтобы привести мосты в нормативное дело.

Решение по делу не приняли. Прокурор продолжает принимать участие в процессе.

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