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НовостиОбщество28 марта 2023 8:58

Конкурс пляжных кабинок пройдет на фестивале «ВолгаФест» в Самаре в 2023 году

Мероприятие традиционно состоится на набережной
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Конкурс продлится с 27 марта по 16 апреля

Конкурс продлится с 27 марта по 16 апреля

В этом году в Самаре вновь состоится фестиваль ВолгаФест. Мероприятие пройдет с 13 по 18 июня 2023 года на 1-й очереди набережной (Красноармейский спуск). Информацию сообщили организаторы фестиваля.

Подготовка к мероприятию уже началась. В частности, 27 марта стартовал конкурс пляжной инфраструктуры.

– Мы запускаем программу по радикальному переосмыслению пляжной инфраструктуры. Ее итогом, мы надеемся, станет новый облик городского пляжа на ближайшие годы. Первый этап конкурса – это возможность представить и опробовать новые идеи и сценарии в архитектуре пляжных кабинок, – поделились организаторы.

Конкурс продлится до 16 апреля 2023 года. Ознакомиться с условиями участия можно по ссылке.

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