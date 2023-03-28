Стало известно, что мешает завершить реконструкцию Дома с атлантами в Самаре

Реставрация особняка Шихобаловых выполнена только на 60% / Фото: samgd.ru

Стало известно, что мешает завершить реконструкцию особняка Шихобаловых (Дом с атлантами) на улице Венцека, 55 в Самаре. Работы там ведутся с 2016 года. На данный момент выполнено около 60%. Информация об этом прозвучала во время выездного мероприятии комитета по культуре губдумы.

Как выяснилось, в ходе реставрации возник ряд сложностей. Из-за этого необходимо скорректировать и доработать проектно-сметную документацию. Однако главная проблема в том, что в здании еще остались квартиры, принадлежащие собственникам. Чтобы возобновить работы, необходимо расселить людей.

Сейчас ведутся госэкспертизы. Планируется, что их завершат к июню 2023 года. А к лету 2024-го должны закончить разработку проектно-сметной документации.

Напомним, здание на улице Венцека было построено с 1903 по 1905 год. Его владельцами были члены семьи Шихобаловых, которые известны как купцы, меценаты и благотворители. После реставрации в Доме с атлантами планируют разместить филиал Самарского областного художественного музея.

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