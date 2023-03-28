В правительстве Самарской области обсудили проект реконструкции Загородного парка

Проектировщики предлагают возвести зигзагообразный пандус, ведущий прямо к воде. Фото предоставлены «ТерНИИгражданпроект»

В ходе совещания под руководством председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова рассмотрели проект реновации Загородного парка.

В ходе разработки учли пожелания самарцев: планируется сохранить природный характер парка, в ходе реконструкции сохранят растущие в парке деревья и высадят новые. Останется также разделение на «шумные» развлекательные и тихие прогулочные зоны.

Планируется построить дорожки, мощение, освещение, реконструировать инженерные сети. Неподалеку от входа сделают аллею сухих фонтанов, следом разместят детскую площадку и спортивную зону, а после них будет идти «тихая» экозона.

Проектом также предусматривает точки общественного питания, продажи сувениров, аттракционы, стационарные санузлы. Второй фонтан разместится неподалеку от конного манежа. В планах также организовать зону для массового катания на лыжах.

На склоне оборудуют амфитеатр и построят смотровую площадку. Проектировщики предлагают возвести зигзагообразный пандус, ведущий прямо к воде. На пляжной зоне будут построены лежаки, беседки, кабинки для переодевания.

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