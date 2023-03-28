Губернатор Самарской области Азаров 28 марта встретился с президентом России

Это вторая встреча главы государства и губернатора Самарской области за последние полгода Фото: kremlin.ru

Во вторник, 28 марта 2023 года, президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Они обсудили итоги социально-экономического развития региона в 2022 году, реализацию нацпроектов и госпрограмм, строительство крупных инфраструктурных проектов, темы СВО и поддержки Донбасса.

Отдельное внимание было уделено текущей ситуации на АВТОВАЗе и поддержке Тольятти. Также Дмитрий Азаров доложил Владимиру Путину о ходе выполнения ранее полученных от президента поручений.

Напомним, это вторая встреча главы государства с губернатором Самарской области за последние полгода. Предыдущая состоялась 18 октября 2022 года. Тогда Дмитрий Азаров заручился поддержкой президента России по ряду вопросов, связанных с развитием губернии.

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