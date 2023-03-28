Владимир Путин и Дмитрий Азаров обсудили производственную программу АВТОВАЗа на 2023 год

АВТОВАЗ планирует выпустить в 2023 году не менее 400 тысяч автомобилей и машинокомплексов Фото: правительство Самарской области

Во вторник, 28 марта 2023 года, президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Они обсудили текущую ситуацию на одном из крупнейших предприятий региона – тольяттинском АВТОВАЗе.

Автогигант находится в фокусе внимания главы государства. Несправедливые санкции, введенные в отношении России в 2022 году, затронули и предприятие. Это отразилось на загрузке производственных линий, выпуске продукции. Именно поэтому Владимир Путин начал встречу с вопроса о том, как сейчас обстоят дела на АВТОВАЗе.

- По итогам прошлого года завод выпустил 220 тысяч машин. Это, к сожалению, заметно ниже показателя 2021-го (431 тысяча). Самая сложная ситуация была во II квартале, и прогнозы были еще гораздо более пессимистичными. Хочу сказать, что 8 июня благодаря очень эффективным решениям новой управленческой команды АВТОВАЗа, мерам поддержки, которые вновь появились благодаря вашим, Владимир Владимирович, поручениям в рамках ПМЭФ, завод запустился. Второе полугодие отработали на уровне 2021-го, - доложил Дмитрий Азаров.

Напомним, в начале марта 2023 года зампред правительства РФ – министр промышленности и торговли Денис Мантуров и губернатор Самарской области запустили в Тольятти серийное производство Lada Vesta нового поколения. Новая модель поступит в дилерские центры уже в мае. Задачи автогиганта на этот год: возобновление производства семейства Largus и создание опытной партии электромобиля е-Largus, а также старт активной стадии реализации проекта по производству авто на площадке в Санкт-Петербурге. АВТОВАЗ планирует выпустить в 2023 году не менее 400 тысяч автомобилей и машинокомплексов.

Дмитрий Азаров отметил, что, несмотря на все сложности, удалось сохранить трудовой коллектив предприятия и уровень зарплат, обеспечить выполнение соцльгот и гарантий. Сейчас АВТОВАЗ проводит дополнительный набор сотрудников. Власти региона активно в этом ему помогают.

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