Дмитрий Азаров доложил президенту РФ о реализации нацпроектов в Самарской области

Самарская область находится в числе регионов-лидеров по реализации нацпроектов Фото: правительство Самарской области

Во вторник, 28 марта 2023 года, состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Глава региона доложил о результатах работы за 2022 год и о ходе реализации национальных проектов.

По словам Дмитрия Азарова, губерния активно участвует в 14 нацпроектах – это главный локомотив для ее развития. Результаты Самарской области неоднократно получали позитивную оценку на федеральном уровне. Президент отметил большой рост финансирования этого направления работы. Губернатор поблагодарил правительство РФ за оказанную поддержку.

Глава региона рассказал Владимиру Путину о реализации нацпроекта «Экология». В рамках него планируется в течение трех лет решить вопрос очищения сточных вод. Дмитрий Азаров рассказал, что в регионе ввели семь объектов очистных сооружений общей мощностью более 59 млн кубометров. Планы на 2023 год – еще 11 объектов, которые позволят очищать в целом 268 млн кубометров стоков.

- В ближайшей перспективе еще четыре объекта – это еще 83 млн кубов очистки. так что мы благодаря нацпроекту «Экология» полностью справляемся с этой задачей, Владимир Владимирович. Буду рад вам доложить о полном исполнении, - отметил Дмитрий Азаров.

Доложил губернатор и об исполнении нацпроекта «Здравоохранение». В рамках него в Самарской области появились 115 новых объекта, капитально отремонтировали 192 больницы и поликлиники, получены почти 14 тысяч единиц медтехники, полностью обновлен парк техники скорой помощи. В 2023 году в Самаре введут в эксплуатацию новый корпус детской инфекционной больницы. Также в регионе планируется построить 25 новых ФАПов.

Президент РФ обратил внимание на необходимость продолжения борьбы с ВИЧ-инфекцией – показатели Самарской области, несмотря на динамику снижения заболеваемости, остаются выше среднероссийских. Губернатор подчеркнул, что на решении этой проблемы будут сконцентрированы дополнительные усилия, в первую очередь по Тольятти.

На встрече с Владимиром Путиным Дмитрий Азаров рассказал и о развитии системы образования. Ранее в регионе построили 54 новых детсада, 9 школ и отремонтировали 600 объектов отрасли. Сейчас в планах – возведение еще 9 школ и завершение строительства двух садиков в Самаре. Кроме того, в губернии появились 24 ФОКа, шесть новых футбольных полей, новый дворец легкой атлетики в Тольятти. Количество людей, регулярно занимающихся спортом, превысило 51%.

Активно в регионе реализуют и нацпроект «Культура». В рамках него появились два новых ДК, капитально отремонтировали 40 домов культуры и школ искусств, создали 26 модельных библиотек. План на 2023 год – 10 ДК, 6 модельных библиотек.

Кроме того, в Самарской области перевыполняются планы по ремонту и строительству дорог, а ряд инфраструктурных объектов вводят досрочно.

- Владимир Владимирович, колоссальные изменения, конечно, происходят, и планы очень серьезные, - обратился Дмитрий Азаров к президенту. По итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию - по реализации программ капитального строительства, реконструкции, модернизации инфраструктуры Самарская область была отмечена в группе лидеров.

- Мы надеемся и дальше подтверждать такой статус региона, претендуя на решение все более масштабных задач, - подчеркнул губернатор.

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