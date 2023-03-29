Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 марта 2023 5:29

Транспортно-пересадочные узлы на станциях «Пятилетка» и «Липяги» построят в Самарской области

Информация появилась на сайте регионального правительства
Ирина СИНЕГУБОВА
На данный момент сроки строительства неизвестны.

На данный момент сроки строительства неизвестны.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области планируется строительство транспортно-пересадочных узлов на станциях «Пятилетка» и «Липяги». Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте правительства региона.

В нем идет речь о планировке двух территорий для дальнейшего строительства ТПУ в районе Кировского рынка в Самаре и в Новокуйбышевске. Документация должна включать проект планировки и проект межевания.

Транспортно-пересадочные узлы свяжут удобными надземными и подземными переходами различные виды транспорта. На данный момент сроки строительства неизвестны. Документ подписал первый вице-губернатор, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов 27 марта 2023 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал