Транспортно-пересадочные узлы на станциях «Пятилетка» и «Липяги» построят в Самарской области

На данный момент сроки строительства неизвестны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области планируется строительство транспортно-пересадочных узлов на станциях «Пятилетка» и «Липяги». Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте правительства региона.

В нем идет речь о планировке двух территорий для дальнейшего строительства ТПУ в районе Кировского рынка в Самаре и в Новокуйбышевске. Документация должна включать проект планировки и проект межевания.

Транспортно-пересадочные узлы свяжут удобными надземными и подземными переходами различные виды транспорта. На данный момент сроки строительства неизвестны. Документ подписал первый вице-губернатор, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов 27 марта 2023 года.

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