Климовский мост и трассу «Обход Тольятти» построили в Самарской области на 75%

Сдать масштабный транспортный объект планируется в 2024 году Фото: правительство Самарской области

Стало известно, как продвигается строительство Климовского моста и трассы «Обход Тольятти». Их общая готовность достигла уже более 75%. Об этом во вторник, 28 марта 2023 года, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Новая трасса и мост через Волгу станут частью транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Это самый крупный проект в России, который реализуют в рамках ГЧП. Как отмечают в региональном правительстве, возведение этого масштабного объекта повысит инвестиционный потенциал Самарской области, а также откроет новые возможности для создания новых производств и рабочих мест.

Напомним, строительство Климовского моста и обхода Тольятти стартовало в декабре 2019 года. Сейчас вовсю идут работы по сооружению опор мостового перехода и надвижке пролетных строений. Активно продолжается обустройство трассы. Общая длина моста составит 3,7 км. Там будет 26 опор и 25 пролетных строений. Протяженность всей новой дороги составит 99 км. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2024 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал