Самарцам расскажут, как продвигать продукты и услуги с помощью сценарного контент-плана

По итогам интенсива каждый участник создаст свой собственный сценарный контент-план. Фото: "Точка кипения СГЭУ"

В четверг, 30 марта, в 19:00 рекламный психолог Евгения Кусто расскажет жителям Самары, как продвигать продукты и услуги с помощью сценарного контент-плана. Семинар проведет региональный центр инноваций StartupSamara офлайн в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Сценарный план позволяет структурировать и планировать контент, который будет использоваться для продвижения продуктов и услуг на рынке. В нем учитываются все этапы коммуникации с клиентом.

Опытный копирайтер и рекламный психолог Евгения Кусто расскажет участникам, как грамотно вовлекать потенциальных клиентов в блог и продвигать в нем свои продукты. По итогам интенсива каждый участник создаст свой собственный сценарный контент-план.

Мероприятие пройдет на площадке точке кипения СГЭУ. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация на сайте. Узнать о действующих инструментах можно в одном из центров «Мой бизнес».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал