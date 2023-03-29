Молодой предприниматель из Самары открыл чайный бар с помощью регионального гранта

Программа помогает начинающим предпринимателям успешно стартовать. Фото: минэкономразвития Самарской области

Молодой предприниматель из Самары стал участником программы «Ты - предприниматель», прошел обучение основам бизнес-деятельности и выиграл в конкурсе грантов. В результате он открыл чайный бар.

— Программа помогает начинающим предпринимателям успешно стартовать благодаря знаниям и рекомендациям опытных коллег, а также безвозмездным средствам гранта. Мы ждем активных и инициативных молодых людей, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Чайный бар носит название «Весенние сезоны». На безвозмездную субсидию молодой предприниматель купит дополнительное оборудование для увеличения ассортимента и займется развитием соцсетей чайной для ее продвижения. В заведении посетители могут продегустировать напитки из разных стран мира и послушать живую музыку.

В 2023 году программа «Ты предприниматель» снова проводится в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Для участия необходимо подать заявку на сайте до 1 апреля. Выпускники смогут претендовать на грант до 500 тысяч рублей.

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