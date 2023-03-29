Политолог назвал Дмитрия Азарова сильным губернатором и эффективным управленцем

Эксперт прокомментировал встречу главы государства с губернатором Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Самарской области Дмитрий Азаров — сильный губернатор и эффективный управленец. Именно на это направлена кадровая политика президента России. Об этом заявил политконсультант, вице-президент РАПК Петр Быстров.

По словам политолога, Дмитрий Азаров, в отличие от других губернаторов, — выходец из своей области. Ранее он был мэром Самары, представлял регион в Совете Федерации.

— Но главное, что Дмитрий Азаров — эффективный управленец, на что и нацелена кадровая политика президента, — отметил Быстров, комментируя встречу главы государства с губернатором Самарской области, которая прошла 28 марта 2023 года.

Эксперт считает, что Владимир Путин четко дал понять: он положительно оценивает результаты первого срока работы Дмитрия Азарова в должности губернатора. По его словам, подобную встречу можно расценивать как поддержку перед выборами.

— Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин пожелал Дмитрию Азарову удачи, — сказал Петр Быстров, добавив, что у действующего главы региона не должны возникнуть серьезные проблемы с избранием на второй срок, ведь его поддерживают многие.

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