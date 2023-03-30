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НовостиПроисшествия30 марта 2023 6:11

Баржа «Шлюзовой 145» загорелась в Самаре ночью 29 марта 2023 года

На судне произошло воспламенение водонагревателя
Ирина СИНЕГУБОВА
В настоящий момент обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В настоящий момент обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В среду, 29 марта 2023 года, ночью загорелась баржа «Шлюзовой 145», пришвартованная в грузовом порту Самары. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, около 21:40 минут на барже произошло воспламенение электроприбора, а именно водонагревателя. На судне был экипаж, который покинул судно. Возгорание удалось ликвидировать в 22:00.

К счастью, никто не пострадал. На место происшествия выезжал заместитель Куйбышевского транспортного прокурора. В настоящий момент обстоятельства происшествия устанавливаются.

Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку по обстоятельствам возгорания на судне в грузовом порту Самары, в том числе соблюдение требований противопожарной безопасности. При наличии оснований транспортная прокуратура примет меры реагирования.

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