Самарцы рассказали, как их штрафуют на работе

Многие самарцы не получают денежных бонусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали о мотивации и наказаниях на работе. Самарцы пожаловались, что часто получают выговоры.

По информации сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru, самарце чаще остальных говорят о том, что получают штрафы на работе. 36% респондентов признались, что работодатель никак не мотивирует их к работе. При этом, еще 36% опрошенных получают премии и денежные бонусы.

18% пользователей в качестве мотивационного фактора отмечают атмосферу в коллективе, 21% горожан – похвалу и признание от руководства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал