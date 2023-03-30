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НовостиОбщество30 марта 2023 6:33

Самарцы рассказали, как их штрафуют на работе

Исследователи провели опрос
Алена ПРОВКИНА
Многие самарцы не получают денежных бонусов

Многие самарцы не получают денежных бонусов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали о мотивации и наказаниях на работе. Самарцы пожаловались, что часто получают выговоры.

По информации сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru, самарце чаще остальных говорят о том, что получают штрафы на работе. 36% респондентов признались, что работодатель никак не мотивирует их к работе. При этом, еще 36% опрошенных получают премии и денежные бонусы.

18% пользователей в качестве мотивационного фактора отмечают атмосферу в коллективе, 21% горожан – похвалу и признание от руководства.

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