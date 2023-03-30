Расписание речной переправы Самара – Рождествено изменится с 31 марта 2023 года

Теплоходы начнут ходить по-новому между Самарой и Рождествено Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре изменится расписание пассажирской переправы до села Рождествено. Теплоходы «Ом» начнут курсировать по-новому с пятницы, 31 марта 2023 года. Информация об этом размещена на сайте Самарского речного пассажирского предприятия.

Суда будут ходить по маршруту Самара – Рождествено ежедневно. Отправление из Самары намечено на 6:45, 8:15 (с заходом на Проран носом к берегу), 10:00, 14:00, 16:00 (Проран), 18:00 и в 20:00. От пристани в Рождествено теплоходы будут отправляться в 6:00, 7:30, 9:00, 11:00, 15:00, 17:00 и в 19:00.

Перевозчик отмечает, что в расписании могут возникнуть изменения – возможна корректировка интервалов движения судов. Работа переправы будет зависеть от гидрометеорологических условий.

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