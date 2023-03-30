В Самаре задержали мужчину, укравшего у пожилой женщины 100 тысяч рублей

Мужчина отправится в колонию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Промышленном районе Самары местный житель обманул пожилую женщину. Он украл у потерпевшей 100 тысяч рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, женщине позвонил неизвестный и представился ее сыном. Он сообщил, что попал в аварию и ему необходима материальная помощь – 250 тысяч рублей. Потерпевшая смогла достать только 100 тысяч рублей. В этот же день к дому женщины подъехал «правоохранитель» и забрал деньги.

Только после передачи средств и звонка сыну, потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенника. Сотрудники полиции смогли задержать преступника, который признал свою вину. Мужчина отправится в колонию.

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