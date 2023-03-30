Глава департамента торговли Самары Владислав Зотов получил новые полномочия

Владислав Зотов возглавляет один из департаментов администрации Самары с лета 2019 года Фото: администрация Самары

В Самаре расширили круг полномочий руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислава Зотова. Информация об этом размещена в документах на сайте городской администрации.

- Назначить заместителя главы Самары - руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислава Зотова уполномоченным лицом по развитию инвестиционной деятельности на территории городского округа, - говорится в постановлении мэра Елены Лапушкиной.

Такое решение было принято для создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику и улучшения инвестклимата на территории Самары.

Напомним, Владислав Зотов возглавляет департамент торговли и экономразвития с июня 2019 года. Ранее он был генеральным директором инвесткомпании «Восток-Инвест» и руководил МБУ «Самарский бизнес-инкубатор».

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