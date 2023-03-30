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НовостиОбщество30 марта 2023 9:36

Самарцы купили семена в три раза больше, чем год назад

Жители активно готовятся к дачному сезону
Алена ПРОВКИНА
Садоводы готовятся к сезону

Садоводы готовятся к сезону

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители начали активно скупать семена к дачному сезону. В марте заметно выросли продажи всех категорий товаров для дачи и сада.

По информации компании Ozon, многие садоводы предпочитают покупать готовую рассаду, которая более устойчива к перепадам температуры. Чаще всего горожане заказывали семена помидоров и огурцов. В целом в марте спрос на саженцы вырос почти в 7 раз, по сравнению с 2022 годом, а на корни и клубни – в четыре раза.

Интерес к садоводству значительно вырос после пандемии. Среди огурцов и перцев лидерами остаются семена сортов «Квартирант» и «Кураж».

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