Более 600 деревьев высадят в лесах Самары в 2023 году

Подрядчик должен будет высадить новые деревья с апреля по октябрь 2023 года Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В лесах Самары в 2023 году планируют высадить более 600 деревьев. Работы проведут в рамках реализации мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов и лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в областной столице.

В настоящее время департамент городского хозяйства и экологии Самары ищет подрядчика, который займется посадкой новых деревьев. Начальная (максимальная) стоимость контракта – 6,9 млн рублей.

Согласно техзаданию, размещенному на сайте госзакупок, работы необходимо выполнить с апреля по октябрь 2023 года. За это время подрядчик должен будет высадить 200 пирамидальных тополей, 91 обыкновенную рябину, 100 зеленых ясеней, 100 крупнолистовых лип и 146 конских каштанов, а также 8 раз провести полив деревьев.

Сейчас идет прием заявок. Итоги электронного аукциона подведут 20 апреля 2023 года.

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