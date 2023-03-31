В Самарской области «закладчик» отправится на 7 лет в колонию за попытку сбыта наркотиков

Продажу осуществить не удалось – мужчину задержали оперативники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области суд вынес приговор местному жителю. Его признали виновным в покушении на сбыт наркотиков. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

– В январе 2023 года мужчина договорился с незнакомцем в интернете о сбыте наркотиков. Исполняя свою роль «закладчика», через интернет-приложение на телефоне он сделал заявку неустановленному лицу на покупку наркотического средства для дальнейшей продажи, – информируют в прокуратуре региона.

После этого мужчине пришло смс с адресом «закладки», откуда он забрал 176 грамм наркотиков. Их он хранил дома. Вскоре осужденного задержали оперативники.

Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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