Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 марта 2023 4:27

В Самаре ожидается похолодание в начале апреля 2023 года

Средняя температура будет выше нормы
Алена ПРОВКИНА
Температура воздуха понизится

Температура воздуха понизится

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре погода не перестает удивлять местных жителей. В областной столице температура упадет в начале апреля.

В этом году наступила ранняя весна, несколько дней подряд температура била рекорды многолетней давности. Теперь синоптики предупредили местных жителей о похолодании в ночные часы до -1 градуса в начале апреля. При этом, специалисты считают, что месяц будет жарким. Средняя температура вновь превысит норму.

Напомним, синоптики также рассказали, когда в регионе начнется жаркая погода. Столбик термометра приблизится к отметке в 20 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал