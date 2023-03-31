В Самаре ожидается похолодание в начале апреля 2023 года

Температура воздуха понизится Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре погода не перестает удивлять местных жителей. В областной столице температура упадет в начале апреля.

В этом году наступила ранняя весна, несколько дней подряд температура била рекорды многолетней давности. Теперь синоптики предупредили местных жителей о похолодании в ночные часы до -1 градуса в начале апреля. При этом, специалисты считают, что месяц будет жарким. Средняя температура вновь превысит норму.

Напомним, синоптики также рассказали, когда в регионе начнется жаркая погода. Столбик термометра приблизится к отметке в 20 градусов.

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