В Самаре ожидается похолодание в начале апреля 2023 года

Температура воздуха понизится
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре погода не перестает удивлять местных жителей. В областной столице температура упадет в начале апреля.
В этом году наступила ранняя весна, несколько дней подряд температура била рекорды многолетней давности. Теперь синоптики предупредили местных жителей о похолодании в ночные часы до -1 градуса в начале апреля. При этом, специалисты считают, что месяц будет жарким. Средняя температура вновь превысит норму.
Напомним, синоптики также рассказали, когда в регионе начнется жаркая погода. Столбик термометра приблизится к отметке в 20 градусов.
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