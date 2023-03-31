Школы Самары примут более 14 тысяч первоклассников в 2023 году

Родители могут подавать заявление в любую школу города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Школы Самары готовятся к новому учебному году. В 2023 году в приемной кампании примут участие 151 муниципальное общеобразовательное учреждение, 6 государственных, 10 частных и 10 школ-интернатов. Информацию сообщили в пресс-службе городской администрации.

– В новом учебном году в школы пойдут свыше 14 тысяч первоклассников. Всем детям, родители которых подали заявление на прием в первый класс, будет предоставлено место в образовательном учреждении, – рассказала руководитель департамента образования Самары Ирина Коковина.

Отмечается, что приемная кампания пройдет в два этапа. Первый стартует 31 марта и продлится до 30 июня 2023 года. В этот период родители или законные представители ребенка могут подать заявление в любую школу Самары.

Подать заявление также можно будет в рамках второго этапа, который продлится с 6 июля по 5 сентября 2023 года.

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