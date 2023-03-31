В Самаре доставщик еды поджег дверь чужой квартиры и сбежал

Странное поведение мужчины засняли камеры видеонаблюдения. Фото: t.me/samaradtp

29 марта 2023 года в Самаре произошло необычное происшествие с участием компании по доставке еды. Сотрудник службы поджег дверь чужой квартиры. Информацию в социальных сетях сообщили очевидцы.

– Все произошло на улице Алексея Толстого, 100. Сотрудник компании доставки еды пришел и поджег дверь квартиры, а после сбежал, – рассказывают местные жители.

Остаться незамеченным у курьера не получилось – его странное поведение засняла камера видеонаблюдения, установленная в подъезде. На кадрах видно, как мужчина подходит к двери и несколько раз щелкает зажигалкой в районе ручки. Судя по фотографиям, дверь все-таки пострадала от огня.

Так стала выглядеть дверь после визита курьера. Фото: t.me/samaradtp

Самарцы также сообщают, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, однако официального подтверждения этой информации пока нет. «КП-Самара» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Самарской области.

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