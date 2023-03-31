В Самаре за 309 млн рублей приведут в порядок вагоны метро в 2023 году

Подрядчик приведет в порядок 6 вагонов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют привести в порядок вагоны метрополитена. В настоящий момент идет поиск подрядчика. Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, победитель аукциона должен будет выполнить работы по капитально-восстановительному ремонту шести вагонов. Все они были выпущены в 1987 году. В результате новый облик приобретут 2 головных и 4 промежуточных вагона.

Заказчиком выступает муниципальное предприятие городского округа Самара «Самарский метрополитен имени А.А. Росовского». На ремонт потратят 309,9 млн. рублей. Итоги аукциона станут известны после 17 апреля 2023 года.

Выполнить работы необходимо с 10 мая по 31 октября 2023 года.

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